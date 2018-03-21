Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "usulsüz işsizlik ödeneği alma" iddiasıyla dava açılan tutuklu eski öğretmenler İbrahim Balcı, Erhan Kılıç, Mustafa Yıldırım, Mahmut Aydın, Halil Toker, Erkan Bozkaya, Mehmet Ulusoy, Gökhan Karaca, Osman Keleş ile 11 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Osman Alyavuz ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Erhan Kılıç savunmasında, 468 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Uzun süredir tutuklu olduğum için ailem zor günler geçiriyor. Ben sadece öğretmenlik yapmak istedim. Bu yapının okullarında öğretmenlik yaptığım için çok pişmanım. Ben terörist değilim. Suçsuzum tahliyemi ve beraatımı talip ediyorum." dedi.

Sanık Mustafa Yıldırım ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini aktararak, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Ben sadece ailemin geçimini sağlamak için orada çalıştım. Çalıştığım okulların örgüt okulu olduğunu bilseydim çalışmazdım. Bilmeden bir hata yaptıysam ailemden ve Türk milletinden özür diliyorum. Mahkeme heyetinden tahliyemi ve beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Mahmut Aydın da savunmasında, "3 çocuk babasıyım, 16 aydır tutukluyum, örgütte çalışmamın bedelini ben ve ailem ödedi. Bu örgütün kirli emellerini görsem savcılığa suç duyurusunda bulunurdum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şayet bir suç işlediysem, hata mahiyetinde görülmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.