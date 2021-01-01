Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelen 'Hacer İkra' bebek oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Hacer İkra' ismi verilen bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Sivas'ta 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02'de Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Selim ve Rabia Mara çiftinin ilk çocuğu olan bebeğe 'Hacer İkra' ismi verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen Hacer İkra'yı ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Kentte yeni yılın ilk babası olan Selim Mara, "Allah'a hamdolsun ilk çocuğumuzu kucağımıza aldık. Allah herkese bu duyguyu tatmayı nasip etsin. Bebeğimizin tam yılbaşında dünyaya gelmesi, bizlere nasip oldu. Çocuğumuz gece saat 00: 02 de 2 kilo 900 gram olarak dünyaya geldi. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN