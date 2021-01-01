Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu

01.01.2021 02:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:42
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelen 'Hacer İkra' bebek oldu.

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelen 'Hacer İkra' bebek oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Hacer İkra' ismi verilen bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Sivas'ta 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02'de Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Selim ve Rabia Mara çiftinin ilk çocuğu olan bebeğe 'Hacer İkra' ismi verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen Hacer İkra'yı ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Kentte yeni yılın ilk babası olan Selim Mara, "Allah'a hamdolsun ilk çocuğumuzu kucağımıza aldık. Allah herkese bu duyguyu tatmayı nasip etsin. Bebeğimizin tam yılbaşında dünyaya gelmesi, bizlere nasip oldu. Çocuğumuz gece saat 00: 02 de 2 kilo 900 gram olarak dünyaya geldi. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz" dedi.

 


Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Murat Dalkılıç Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Vitor Hugo Güven Yalçın Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:44:58. #1.15#
title