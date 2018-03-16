Sivas'ta Vatandaşlardan Gönüllü Askerlik Başvurusu

Sivas'ta vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Altınyayla Merkez Cami'nde cuma namazı sonrası ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar konvoyla Şarkışla Askerlik Şubesine hareket etti. Altınyayla'da başlayıp Şarkışla'da devam eden destek yürüyüşünün ardından vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Ellerinde Türk bayrakları ile çeşitli sloganlar atan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğe destek verdi.

Altınyayla İlçe Kaymakamı Musa Aydemir,"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır, şu meydanda gördüğünüz 7 yaşındaki evladımız da, 70 yaşındaki dedemizde yüreğinde aynı vatan aşkını taşımaktadır, her kim olursak olalım gün emperyalizme karşı, devletimizin yanında bir olma günüdür." dedi.

Daha sonra vatandaşlar askerlik şubesine giderek Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerleri başvurusu yaptı. Programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS