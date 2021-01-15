Sivas'ta, 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Sivas'ta da sağlık çalışanlarına Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı. Numune Hastanesi'nden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde personele aşı uygulaması başladı. Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "İlimize yaklaşık 10 bin sağlık çalışanı olduğu için 10 bin aşı geldi" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısına kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı. Sivas'ta da Numune Hastanesi'nden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde aşılama çalışmaları başladı. Aşı Polikliniği devreye sokularak, yaklaşık 10 enjeksiyon odası kuruldu ve randevu alan sağlık çalışanlarına yönelik aşılama süreci başlatıldı.

Aşısını yaptıran Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Sağlık Bakanlığı'mızın onayı ile başlatılan aşı çalışmaları hastanemizde de başladı. İlk 2 gün hastane çalışanlarımıza aşılarını yapıp daha sonra vatandaşlarımızı aşılamayı bekleyeceğiz. Tünelin sonunda ışık görünmüştü zaten. İnşallah bu aşı ile bu pandemi belasından kurtuluruz. İlimize yaklaşık 10 bin sağlık çalışanı olduğu için 10 bin aşı geldi. Fakat aşılama yapıldıktan sonra vatandaşlarımız rahata kavuştuk, diye düşünmesin; mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar. Bu pandemi süreci bitene kadar kurallara devam etmeliyiz" dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, aşı olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek şifa diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin