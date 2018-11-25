Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 60 AAP 485 plakalı otomobil ile 58 AAH 633 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya karayolunun Kangal-Gürün yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mahmut Yılmaz (22), Ömer Metin Ceylan (62), Bekir Salman, Orhan Yılmaz (60), İsmail Ceylan (27) ve Mehmet Yılmaz yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Metin Ceylan ve Orhan Yılmaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.