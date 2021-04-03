Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yol kenarına uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yol kenarına uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 9.30 sıralarında Sivas - Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkiinde meydana geldi. S.Ö idaresindeki 71 BE 878 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Yol kenarında bulunan kum yığının üzerine çıkarak duran pikapta bulunan sürücü S.Ö., G.Ö., S.Ö., ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli ilçe hastanesine kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER

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