Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aşur Keleş yönetimindeki 58 SC 790 plakalı traktör, Dikköy yol kavşağı dönüşünde, Zafer Söbü idaresindeki 58 BZ 115 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi Susam Keleş yaralandı.
Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Erzincan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.