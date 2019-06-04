Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.C. idaresindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hafik-Doğanşar kara yolunun Özen köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücünün eşi G.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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