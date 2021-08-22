Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
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Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi

Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde coğrafi işaret tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlen kursta, kursiyerler tezgah başına geçti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde coğrafi işaret tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlen kursta, kursiyerler tezgah başına geçti.

Kaymakam Necati Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ile Şarkışla Belediyesine ait atölyede düzenlenen kursu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında kurs öğreticisi Gülsüm Timurkaynak'tan bilgi aldı.

Kilimlerin satışı ve tanıtımı için çalışma başlattıklarını belirten Aktan, "Şarkışla kiliminin coğrafi tescili 17 Temmuz 2019'da alındı. Kilim dokumanın yaygınlaşması amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü desteğiyle 20 kursiyerimize kurs açtık. Halk eğitim müdürlüğümüz ve hocalarımızla birlikte kursiyerlerimiz birkaç haftadır üretim yapıyorlar. Bunun pazarlanması, satışını için bazı faaliyetlerimiz olacak. Emeği geçen öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve özelikle de Valimiz Salih Ayhan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise amaçlarının geçmişteki kültürü genç nesillere aktarmak olduğunu aktararak,"Şarkışla kilimini yaygınlaştırmak ve adından söz ettirmek için bu kursu açtık. Şu anda 20 kursiyerimiz kursa devam ediyor. Amacımız, buradaki kursiyerler vasıtasıyla geçmişteki önemli bir kültürümüz olan Şarkışla kilimini, genç nesillere aktarmak." ifadelerini kullandı.

Kurs öğreticisi Gülsüm Timurkaynak'da, kursiyerlerin günlük 6 saat çalışarak harçlıklarını da çıkardıklarını söyledi.

Şarkışla kilimi "altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz motifi, koç boynuzu, koç başı, kurt ağzı, kurt izi, nazarlık ve su yolu" gibi motifleriyle biliniyor. Kurulan atölyede kilimleri büyük bir özenle dokuyan kursiyerler hem el becerini geliştiriyor, hem de para kazanıyor.

Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi - Haberler
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