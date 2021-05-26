Sivas'ta Tecer Irmağı'nın yatağında temizlik çalışması yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Irmağı'nda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Irmağı'nda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinden geçerek Kızılırmak'a dökülen Tecer Irmağı'nda, kaynak sularının azalmasıyla su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Bu nedenle ırmak yatağında çamur ve otların oluşturduğu görüntü kirliliğini ve pis kokuyu önlemek amacıyla belediyeye ait iş makineleriyle temizleme çalışması yaptıklarını belirten İlbey, "Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte ırmağın düzenli akışı sağlanıyor. Bununla birlikte yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor." dedi.

Başkan İlbey, ırmak yatağının her yıl düzenli olarak temizlendiği ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban