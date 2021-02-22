Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

22.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:06

Termometrelerin gece sıfırın altında 17,5 dereceyi gördüğü Sivas'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 17,5 dereceyi gördüğü Sivas'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Sivas'ta şubat soğuğu etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle gece kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17,5 derece ölçülürken, Kangal ilçesinde termometreler sıfırın altında 25,5 dereceyi gördü.

Altınyayla, İmranlı, Zara ve Hafik ilçelerinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecenin üstünde kaydedildi.

Aşırı soğuklar yüzünden kent merkezindeki evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Son kar yağışının ardından beyaz örtünün kalkmadığı kırsal kesimde ise güzel görüntüler oluştu.

Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Onur Akay Demet Akalın Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Kaza Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:06:47. #1.15#
title