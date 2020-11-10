Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı

10.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:41
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı

SİVAS'ta eylül ayından itibaren mevsimin taze balıkları tezgahtaki yerlerini aldı.

SİVAS'ta eylül ayından itibaren mevsimin taze balıkları tezgahtaki yerlerini aldı. Kentte soğuk havayla birlikte balığa olan talep de arttı.

Av sezonun eylül aylarında açılmasıyla birlikte balıklar tezgahlara gelirken, soğuk hava  balıkçıların yüzlerini güldürdü. Vatandaşlar tezgahlara yönelirken, en çok tercih edilen hamsi ve palamut oldu. 

1965'ten bu yana balıkçılık yapan Burak Somtaş (30), Sivas'ta balık tüketiminin sonbahar ile kış arasında yoğun olduğunu belirterek, "Balıkçılık Eylül'ün 1'inde başlar, Nisan'ın 15'ine kadar devam eder. Fakat Sivas'ta balığa olan ilgi, 10'ncu,11'nci ve 12'nci aylarda başlar. En iyi durum bu dönemlerdedir. Mevsim şartlarının soğuk olduğu dönemlerdedir. Özellikle Sivas'ta balık soğuk havada yenir algısı var. Soğuklar başlayınca balığa talep artıyor. Bazı balıkların içerisinde fosfor bulunuyor. Mesela Norveç somonu omega 3-B vitamini barındırır. Dolayısıyla bu özellikle çocuklara yedirilmesi gereken bir balıktır. Hafta da en az iki, üç kez balık yenmesi lazım.  Balıkların hem beyin gelişimine hem de bağışıklık sistemine faydası bulunmakta. Bu sene hamsi az ve fiyatı yüksek. Genelde de Sivas'ta herkes öncelikle hamsi almak ister. Ama diğer balıklara da ilgi bekliyoruz" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞI İLERİ DERECE ETKİLİYOR'Vatandaş Erdal Yetkin, "Balığı çok tüketiyorum, bağışıklığı ileri derece etkiliyor. Bağışıklık için en az hafta da 3 kez balık yemeli. Küçük ve ucuz dediğimiz balıklar çok daha sağlıklı ve lezzetli" dedi.

Nihal Şahingöz de, "Hafta da bir kere balık tüketiyoruz. Balığın bağışıklığı kuvvetlendirdiğini biliyorum" diye konuştu.


Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

İlgili Haberler

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
- Siparişleri yazın alıyor, müşteriye özel üretip soğuk hava depolarında bekletiyorlar
- Siparişleri yazın alıyor, müşteriye özel üretip soğuk hava depolarında bekletiyorlar
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Emrah Uğur Mumcu Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Caner Erkin Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 11:57:33. #1.15#
title