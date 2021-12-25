Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu

Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu

SİVAS - Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. İmranlı ilçesi eksi 30 dereceye yaklaşan dondurucu soğukla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Irmaklar ve göller buz tuttu. Havaya fırlatılan sıcak su yere düşmeden buhara dönüştü. Kuruması için asılan çamaşırken kaskatı kesildi. Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın yüzeyi buz tabakası ile kaplandı. Kızılırmak ve çevresinde oluşan manzara yaşanan soğuğu gözler önüne serdi.

Gece kurutmak için astığı kıyafetlerinin sabah donduğunu gören Talha Varol, "Sivas'ta hava çok soğuk dün gece kurusun diye astığımız elbiseler bile donmuş. İnşallah yakın zamanda ısınır havalar" dedi.

Öte yandan vatandaşlar bu havaların Sivaslılar için normal olduğunu her yıl soğukla mücadele ettiklerini söylediler.

Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu

Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu

Sivas'ta Sibirya soğukları kıyafetleri bile dondurdu

Yılbaşında kapanma olacak mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü tartışmalara noktayı koydu

Yılbaşında kapanma olacak mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü tartışmalara noktayı koydu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title