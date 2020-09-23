Sivas'ta, sendikalardan sağlık çalışanlarına şiddete tepki
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Sivas'ta, sendikalardan sağlık çalışanlarına şiddete tepki

23.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:11
Sivas'ta, sendikalardan sağlık çalışanlarına şiddete tepki

SİVAS'ta bir araya gelen sağlık sendikaları Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi.

SİVAS'ta bir araya gelen sağlık sendikaları Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi. 

Sivas, Erzincan Tabipler Odası, 37'nci Bölge Eczacı Odası, Sivas-Yozgat-Çorum Diş Hekimleri Odası, HAK-SEN Sivas Şubesi, Türk Sağlık Sen Şubesi, Sağlık-Sen Sivas Şubesi, SES Sivas Şubesi Başkanları, Tabipler Odası binasında bir araya gelerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi. Sendikalar adına konuşan Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Sedat Özbay, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz bugünlerde, insan sağlığının ne kadar önemli ve ihmal edilemez bir gerçek olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Bu konuda sorumluluk alan özeldeki ve kamudaki tüm sağlık çalışanlarının her türlü riskin içinde, gecesini gündüzüne katıp yaptığı çalışmalar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizin ve milletimizin takdirini kazanmıştır. Covid-19 pandemisi ile sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Salgını henüz atlatmış değiliz. Tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Sabrımızı dağıtmamalıyız. Sevdiklerimiz için, kaybettiğimiz canlarımız için tedbirlere uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyenimizi sağlayalım. Hedefimiz yerel yöneticilerimizin sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili şehrimizde hizmet planlaması ve yürütülmesinde iş birliği içerisinde hareket edip karşılaştığımız ve karşılaşacağımız, olağan ve olağanüstü durumlarda Sivas olarak hazırlıklı olmaktır."

Özbay, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören'de sağlıkçılara yapılan bir çirkin saldırı oldu. Şiddetin her türlüsüne millet olarak 'dur' diyelim. Sağlık çalışanları olarak olağan ve olağan dışı her duruma hazırız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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