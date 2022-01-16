Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var - Haberler
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Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var

Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta yolcu otobüsü, kar nedeniyle devrilen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsteki 1 kişi olay yerinde can verdi, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Korkunç kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20'YE YAKIN YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

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Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var

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