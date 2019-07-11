Sivas'ta organik arıcılık projesi

Sivas'ta organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi" hayata geçirildi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Müdür Yardımcısı Musa Kalebayır, proje kapsamında, bölgenin ileri gelen arıcılarından Tozanlı Vadisinde yapılan arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Yıldız, Sivas'ta 2018 yılı itibariyle 239 bin kovan bulunduğunu bildirdi. Arıcılık yapan işletme sayısının 2 bin 980 olduğunu aktaran Yıldız, Sivas'ın bal üretiminin ise 5 bin 47 ton, balmumu üretiminin 477 ton olduğunu belirtti.

2018 verilerine göre gezginci arıcıların il sınırları içerisinde 207 bin 665 kovan ile yaklaşık 6 bin 200 ton bal ürettiğini aktaran Yıldız, "Kendine özgü ve güvenilir algılar yaratma süreci olan markalaşma ile ilimiz arıcılık sektöründe hak ettiği yere gelecektir. Böylelikle piyasadaki güven problemi ortadan kalkacak kendi alıcısını oluşturarak geniş pazarlara ulaşacaktır. Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi, Tozanlı köylerinde organik arıcılığın geliştirilmesini sağlamak, arıcılık yapan işletmeden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanmasıyla "Organik Tozanlı Vadisi Balı" adı altında markalaşmasıyla birlikte arı yetiştiriciliğinin teknik altyapısını iyileştirmek ve bölge arıcılığını daha verimli hale getirerek sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Proje ile arıcılık işletmelerinin, en önemli girdisi olan kovan ve kovan malzemesi teminini sağlayarak daha karlı bir organik arıcılık yapmalarını sağlamak istediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İnsan beslenmesinde ve tamamlayıcı tıpta önemli yeri olan organik bal ve arı ürünlerinin üretilmesi teşvik edilerek ve üretimin artışıyla birlikte balı daha ucuz elde etmektir.

Proje hedef grubu içerisinde yer alan köyler kaliteli balın üretildiği mera ve yaylaklara komşu olup aynı vadi içerisinde yer almaktadırlar. Kapalı bir havza içerisinde yer alan bu köyler benzer coğrafi ve flora yapısı özelliği taşımaktadır. Bu meralarda elde edilen organik balların sertifikalı olarak satışının yapılmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bu proje ile birlikte 30 arıcımız daha 3 bin adet polen tuzaklı kovan ile 2019 yılında organik standartlarda arı ürünleri üretmeye başlayacaklar. Böylece ilimizde 30 adet arıcımız daha organik arıcılık yaparak daha kaliteli insan gıdası üretecekler."

Kaynak: AA