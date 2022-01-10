Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı
AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci ve servis şoförü yaralandı.
HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci ve servis şoförü yaralandı.
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu İ.K. yönetimindeki 58 NE 075 plakalı okul servisi, Bayıraltı köyü yakınlarında buzlu yolda devrildi.
Kazada şoför ile Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi M.Ç. yaralandı.
Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan servis şoförü İ.K. Sivas'a sevk edildi.