Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı - Haberler
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Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı

AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci ve servis şoförü yaralandı.

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci ve servis şoförü yaralandı.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu İ.K. yönetimindeki 58 NE 075 plakalı okul servisi, Bayıraltı köyü yakınlarında buzlu yolda devrildi.

Kazada şoför ile Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi M.Ç. yaralandı.

Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan servis şoförü İ.K. Sivas'a sevk edildi.

Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı

Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı

Öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı

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AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri

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