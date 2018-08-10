Sivas'ta Nostaljik Açık Hava Sinemasına Yoğun İlgi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Belediyesi tarafından 15 gün sürecek 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başladı. Nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. İlk gün başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyici ile buluştu. Vatandaşlar açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi. 15 gün boyunca hafızalarda iz bırakan filmlerin gösterime sunulacağı etkinlikte Türk sinemasında etki bırakmış Züğürt Ağa, Babam ve Oğlum, Cenneti Beklerken, Uzun Hikaye, Muhsin Bey gibi filmler gösterime sunulacak. Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Aydın, "İnsanların geçmişe olan özlemlerini bugün net bir şekilde görüyoruz. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde haftada bir, bazen 15 günde bir olan Yeşilçam sinema filmlerini bugün burada Sivas halkıyla buluşturuyoruz. Biz çocukluk dönemlerinde o cumartesi akşamlarını büyük bir özlemle beklerdik. Belki o günün anılarını canlandırmak adına bugün bizim için özel anlam ifade ediyor. Buradaki izleyicilerimiz içinde aynı şeyi ifade ediyor. 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda filmlerimiz devam edecek. Sivaslılar Yeşilçam'ın çok önemli sanatçılarını burada izleme fırsatı bulacaklar." dedi.

Vatandaşlar ise açık hava sinemasından memnun olduklarını dile getirerek geçmişteki anılarının tazelendiğini söyledi. - SİVAS