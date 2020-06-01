Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler dolduSİVAS'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan birçok iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı.

01.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:45

Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan birçok iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı. Vatandaşlar ve esnaf ise iş yerlerinin yeniden açılmasından memnun olduklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan bir çok başta kafe, lokanta gibi iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı. Sivas'ta da kafe ve restoranlar sabahın erken saatlerinde açılarak müşterilerini bekledi. Sivaslıların vazgeçilmez mekanlarından olan ve 77 yıllık bir geçmişi bulunan, hakkında şiirler yazılan simge mekanlardan Çerkez'in Kahvesi, normalleşme sürecinin ardından yeniden misafirlerini ağırladı. Ayrıca kentteki lokantalarda da vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek yedikleri görüldü.

'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Uzun zaman sonra çay içmek için dışarıya çıktığını belirten Tuncay Gültekin, Bu günleri gerçekten çok özledik. Bu pandeminin de yavaş yavaş seyrekleşmesi çok güzel oldu. Arkadaşlarla bugün oturduk. Özlemişimiz bu ortamı. Bu ortamı unutmuştuk, şimdide buna alışmaya çalışıyoruz. dedi. İzmir'den Sivas'a gelen Özkan Özdamar ise, 3 aydır eve kapalıydık. Bahar havasında bir hava var. Sosyalleşmek çok güzel. Şu an bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bu pandemi dönemini biran önce ülkemizden def ederiz diye konuştu. Kentte 42 yıldır lokanta işleten İsmail Özer, Oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Ama bunu bekliyorduk. Çok şükür özümüze döndük. İstiyoruz ki kimse rahatsızlanmasın ve hastalanmasın. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve mesafeyi koruyoruz. Her ne kadar müşterilerimize hijyenik bir şekilde hizmet yapıyoruz ama onları da her konuda uyarıyoruz. Şu anda özlemi gideriyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun ifadelerini kullandı.

Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son dakika: Uzun zamandır eğitimden mahrum kalan öğrenciler için beklenen karar geldi! Yüz yüze telafi eğitimi başlıyor
Son dakika: Uzun zamandır eğitimden mahrum kalan öğrenciler için beklenen karar geldi! Yüz yüze telafi eğitimi...
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hande Ataizi Haldun Dormen
Spor Falcao İlhan Cavcav Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:46:53. #1.14#
title