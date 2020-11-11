"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Şarkışla - SİVAS
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"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Şarkışla - SİVAS

11.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:39

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şarkışla ilçesindeki fidan dikme etkinliği Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyü Elmalı'da gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçelerinde 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyerek, "Daha yeşil bir dünya için, daha yeşil bir Şarkışla için herkesi fidan dikme etkinliğine davet ettik." dedi.

Şarkışla Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Demet Telefon da ilçede yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak ise fidan dikme çalışmalarında köylerinin tercih edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli bir değerin köyünde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Şarkışla - SİVAS
'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Şarkışla - SİVAS
'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Şarkışla - SİVAS
'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Şarkışla - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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