Sivas'ta Kovid-19'la mücadelede görev alan hemşireler, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup hemşire, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup hemşire, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde Kovid-19 bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan hemşireler, hastanede tedavi gören anneleri tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve gül hediye etti.

Rahatsızlıkları nedeniyle ailelerinden uzak kalan anneler de hemşirelerin jesti karşısında duygulandı, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hemşireler, hastanedeki bu özel anları Candan Erçetin'in seslendirdiği "annem" şarkısı eşliğinde video klip haline getirerek, sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya