SİVAS (İHA) - - Sivas'ta korkutan yangın, vatandaşlar tahliye edildi

Sivas'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Altuntabak Mahallesi 1. sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanda yaşayan vatandaşlar yangını söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.