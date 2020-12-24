Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü
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Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü

24.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:16
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü

Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Operasyonda, Divriği Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı 3 komando timi görev aldı.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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