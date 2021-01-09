Koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı
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Koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı

09.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:41

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı.

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı.

Uzuntepe Mahallesi güzergahında YHT inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) sağ koluna çelik tel saplandı.

Kazayı gören iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karaman'ın kolundaki telin bir kısmını kesti.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karaman'ın kolundakim tel, doktorların gözetiminde itfaiye personeli tarafından çıkartıldı. Telin kalan kısmı da hastanede kesilerek alındı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı
Koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı
Koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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