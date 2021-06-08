Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "700 Fikir, 700 Proje" kapsamında lise öğrencileri arasında klavye yarışması düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "700 Fikir, 700 Proje" kapsamında lise öğrencileri arasında klavye yarışması düzenlendi.

Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, öğrenciler 3 dakikada en çok kelimeyi yazmak için yarıştı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yarışmada dereceye giren 9. sınıf öğrencileri Batuhan Kepenek, Sebahattin Kekeç ve Onur Tekin'e saat ve çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencileri geleceğe ve hayata hazırlamak istediklerini belirterek, tüm öğrencileri önemsediklerini söyledi.

Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ise büro yönetimi eğitimi alan öğrencileri uluslararası hızlı klavye yazma yarışmalarına hazırladıklarını belirtti.

Okulları bünyesinde tüm düzeylerde hızlı klavye yazma kursları düzenlediklerini dile getiren Aydoğan, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize on parmak hızlı klavye yazma becerisi kazandırıyoruz." dedi.

Adalet Bölümü Alan Şefi İbrahim Büyükikiz de öğrencilere "F" klavye eğitimi, sunu programı hazırlanması, elektronik tablolama, kelime işlemci gibi dersler verdiklerini ifade etti.

Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Bu acıya yürek dayanmaz! 17 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyleri ölüm kararını ortak almışlar
Bu acıya yürek dayanmaz! 17 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyleri ölüm kararını ortak almışlar
Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 15 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 15 güvenlik görevlisi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:09:33. #1.14#

title