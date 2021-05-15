Sivas'ta, KKKA tedavisi gören eski muhtar kurtarılamadı
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Sivas'ta, KKKA tedavisi gören eski muhtar kurtarılamadı

Sivas'ta, KKKA tedavisi gören eski muhtar kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar (77), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar (77), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar'ı geçen hafta kene ısırdı. Keneyi kendisi vücudundan çekip, çıkaran Sarıpınar, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Hafik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Sarıpınar, ilk müdahalesi sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Kadir Sarıpınar'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Çakmak köyünde toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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