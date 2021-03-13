Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
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Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

13.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:50
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

SİVAS'ta, kontrollü normalleşme süreci kapsamında cumartesi günü kısıtlama uygulanmayan 2'nci haftada, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

SİVAS'ta, kontrollü normalleşme süreci kapsamında cumartesi günü kısıtlama uygulanmayan 2'nci haftada, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Kontrollü normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasındaki Sivas'ta yaşayanlar, güneşli havayı fırsat bilerek, cumartesi günü cadde ve sokaklara akın etti. Kentte öğle saatlerinden itibaren özellikle yeşil alan ve parkların kalabalıklaştığı gözlendi. İnönü Bulvarı ile Atatürk ve Sirer caddelerinde yürüyen bazı kişilerde maske olmaması dikkat çekti. 

Kurallara uyulması halinde vaka sayıları artmadan devam edilebileceğini belirten Yasin Karyağdı (26), "Çok daralmıştık artık. Dışarıdan yemek bile yiyemiyorduk. Şu anda iyi ama sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Dikkat edersek ve bu şekilde devam ederse bence gayet yeterli" dedi.Çarşıda gezen İsmail Kaan Kaya (19) ise "Halk kısıtlamalardan dolayı bunalmıştı. Yasakların da kaldırılmasıyla insanlar da virüsü hiçe sayarak sokaklara çıktı. Bakıldığı zaman büyük bir yoğunluk var. Kişisel mesafe konusunda uymasak da herkesin maskesi var ve dezenfektanları ellerinde görülüyor. Bunun dışında kısıtlamaların kaldırılması doğru bir karardı. Yıl boyunca evlerimizdeydik. İnşallah kısıtlamalar bir daha gelmez ve 'düşük riskli' grupta kalırız" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla hafta sonu gezintisine çıkan Hacer Güler (42) ise "Temennimiz, kısıtlamaların gelmemesi yönünde. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edersek daha iyi olur. Bence kurallara uyuluyor" dedi.


Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı
Sivas'ta, 'kısıtlamasız hafta sonu' kalabalığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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