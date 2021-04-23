SİVAS'TA KISITLAMADA CUMA NAMAZI

SİVAS'ta, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yakınlarındaki camilerde cuma namazı kıldı.

SİVAS'ta, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yakınlarındaki camilerde cuma namazı kıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele için 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlığın cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Sivas kent merkezinde vatandaşlar ev ve iş yerlerine en yakın camilere gelerek cuma namazını kıldı.

Cuma namazını Kale Camisi'ne kılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Öncelikle bugün 23 Nisan, tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve bunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara hediye ederek çocuklara verdiğimiz önemi gösteriyor. Aynı zamanda bugün mübarek cuma günü. Hem cuma ibadetinin yerine getirilmesi ve toplum sağlığını korumak adına dengeli bir karar alınarak hemşerilerimizin mahallelerde yürüme mesafesi ile gidebilecekleri camilerde cuma namazını kılmalarına müsaade edildi. Ama bunun temeli toplum sağlığını korumak ve bunu yaparken de insanların ibadetlerine engel olmamak. Ben bugün şehri gezdim ve gördüğümüz kadarıyla da hemşerilerimiz kurallara uyuyor" dedi.

'KURALLARA UYARAK İBADETİMİZİ YERİNE GETİRDİK'

Cuma namazı için iznin çıkarılmasının yerinde bir karar olduğunu düşünen Salih Özen(64), "Ben hemen alt sokakta ikamet ediyorum. Bu şekilde muafiyet izni verilmesi yetkililerin güzelliğidir. Bizler de kurallara uyarak ibadetimizi yerine getirdik. İnşallah tez zamanda şartlara da tüm halkımız uyarak koronavirüs belasından da cümleten kurtulur" dedi.

İş yerine yakın olduğu için Kale Camisi'ne geldiğini belirten Muhittin Kuzu(53) da, "23 Nisan'ın Cuma gününe gelmesinde ayrıca bir güzellik var. Böyle mübarek günlerde illetli bir hastalık olan koronavirüsten bir an önce kurtulmayı temenni ediyorum. Dini törenlerimiz ayrı bir önem arz etmektedir, özellikle cuma günleri ve bayram namazları. En kısa zamanda inşallah virüs illetinden kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı