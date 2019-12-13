Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü
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Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişinin donarak öldüğü belirlendi.

13.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:00
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü

'ın ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişinin donarak öldüğü belirlendi.

köyünde yaşayan Hasan Elmacı'dan (87) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarmanın arazide yaptığı aramada Elmacı, Bakımlı köyü Yemen Baba Türbesi yakınlarında bitkin halde bulundu.

verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrollerinde, soğuktan donmaya bağlı olarak kalbinin durduğu belirlenen Elmacı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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