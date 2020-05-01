Sivas'ta karantinadaki vatandaşlar için ramazan programı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas'ta karantinaya alınan Türk vatandaşları için ramazan programı gerçekleştirildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas'ta karantinaya alınan Türk vatandaşları için ramazan programı gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kızılırmak Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Vatandaşlar için bugün ramazan programı düzenlendi. Program kapsamında yurdun bahçesine sahne kurularak Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı tarafından sohbet düzenledi. Kanun, org ve ney sanatçılarının da ilahiler seslendirdiği programı, yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti.

Kaynak: DHA