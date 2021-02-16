Sivas'ta kar yağışı (4)
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Sivas'ta kar yağışı (4)

16.02.2021 21:58 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:02
Sivas'ta kar yağışı (4)

YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUN TİPİSivas'ın Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yoğun tipi etkili oldu.

YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUN TİPİ

Sivas'ın Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yoğun tipi etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü bölgede, tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Jandarma ekipleri, bölgede ağır tonaj ile zincir takan araçların geçişine izin veriyor. Ayrıca İmranlı ilçesinde bulunan 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde de yoğun tipi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İmranlı Arama Kurtarma Timleri, bölgede yolda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. 


Sivas'ta kar yağışı (4)
Sivas'ta kar yağışı (4)
Sivas'ta kar yağışı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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