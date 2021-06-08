Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor

Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde valilik desteğiyle kurulan kadın kooperatifleri sayesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde valilik desteğiyle kurulan kadın kooperatifleri sayesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hafik ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ortağı 27 kadın ilçe pazarında açtıkları stantta, ürettikleri yöresel gıda ve el işi ürünleri satmaya başladı.

Hafik Özel idare Müdürü Ahmet Eyce, AA muhabirine, kadınların bu sayede aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Eyce "Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın talimatlarıyla 16 ilçede kadın kooperatifleri kuruldu. Biz de ilçemizde Hafik ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında bir kooperatifi faaliyete geçirdik. Kooperatifimizin ortağı 27 kadının ürettiği el emeği göz nuru ürünleri semt pazarında satmaya başladık. İnşallah bu projemize Hafik'in 74 köyü ve 34 mezrasındaki hanımları da dahil edeceğiz." dedi.

Ürünlerin yöresel olduğunu aktaran Eyce, "Madımak, bal, meyve-sebze kuruları, turşu, yöresel elişleri gibi ürünler satışa sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kadınlar için kültür merkezimizin yanında uygun bir yere ahşap otantik bir mağaza açılacak. Ürünlerin satışı bu mağazada devam edecek." diye konuştu.

Kooperatif üyesi kadınlardan Menekşe Güven ise hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "El işi, hamur işi hepimiz bir şeyler yapmaya karar verdik. Evimize, eşimize katkıda bulunmak, çocuklarımıza ileride bir şeyler yapabilmek için buraya başvurduk." dedi.

Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor
Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor
Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor
Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 12:10:26. #1.13#

title