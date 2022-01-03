Sivas'ta jandarma, sokak hayvanlarını besledi

MALATYA (AA) - Sivas'ta jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Sivas- Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi'nde yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekler için çalışma yaptı.

Ekipler, araziye hayvanlar için mama bırakarak beslenmelerini sağladı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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