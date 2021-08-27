Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
A.Y. yönetimindeki 34 EGA 554 plakalı otomobille N.E. idaresindeki 66 NH 524 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi girişinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.S.U, Ş.D.U, R.A.U. ve H.U. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek