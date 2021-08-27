Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

A.Y. yönetimindeki 34 EGA 554 plakalı otomobille N.E. idaresindeki 66 NH 524 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.S.U, Ş.D.U, R.A.U. ve H.U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek

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