Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ufuk Akkaya (34) idaresindeki 58 AAG 317 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Sait Atalay (67) yönetimindeki 38 ZV 061 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Seda Akkaya (32) ve 4 yaşındaki oğlu Bekir yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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