Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ufuk Akkaya (34) idaresindeki 58 AAG 317 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Sait Atalay (67) yönetimindeki 38 ZV 061 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Seda Akkaya (32) ve 4 yaşındaki oğlu Bekir yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş