Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
04.07.2020 22:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:02

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolunun Tokat yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Kaya (48) yönetimindeki 60 ZP 045 plakalı otomobille Murat Tike'nin (24) kullandığı 58 DC 887 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Kaya ile otomobilindeki Muharrem Derin (46) yaşamını yitirdi. Diğer otomobildeki sürücü Tike ile yanındaki Emine Şimşek (21) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaya ve Derin'in cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

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