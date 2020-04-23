Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi
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Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi

Sivas Valiliği koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında kentte yeni doğan bebekler için fidan dikimi gerçekleştirildi.

23.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:14
Sivas'ta

Sivas Valiliği koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında kentte yeni doğan bebekler için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Tavra Deresi Bölgesi'nde 100 dönümlük arazide 2020 ile 2023 yıllarında binlerce fidanın toprakla buluşturulması amacıyla düzenlenen programa katıldı.

"300 Fikir 300 Proje" kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle "İki Fidan Bir Arada Büyüyor" projesi başlatıldığını ve her doğan çocuk için fidan dikimi yapılacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız büyürken, fidanlarımız da yeşerecek, büyüyecek. Çocuklarımız, ailelerimiz dikilen fidanların gölgesinde oturma imkanı bulacak. Çocuklarımıza, ailelerimize çok güzel bir hediye vermiş olduk. Aynı zamanda çevreci bir anlayışla, doğamızı yeşillendiriyoruz. Dört bir koldan Sivas'ı yeşil doğaya kavuşturmak için çalışıyoruz."

"Evlenen her çift İçin fidan dikilecek"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de belediye olarak daha önce öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını anımsatarak, "Evlenen her çiftimiz için de bir fidan dikeceğimiz Sevgi Ormanı'nı İşhan Bölgesi'nde kuracağız." açıklamasında bulundu.

Programın sonunda Ayhan, Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, yeni doğan bebeklerin ailelerini telefonla arayarak, tebrik etti.

Kaynak: AA

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