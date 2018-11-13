Sivas'ta Hırsızlık Operasyonları

Sivas'ta iki ayrı hırsızlık olayında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şeyhşamil Mahallesi'nde bir inşaattan 4 matkap ve spiral kesme makinesi çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili hırsızlıktan 29 suç kaydı bulunan B.Y. ile yine hırsızlıktan 19 suç kaydı bulunan M.E, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı. Bulunan çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Çaldıkları motosikleti parçalara ayırdılar

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanın önünden çalınarak götürüldüğü boş arazide parçalara ayrılmış bulunan motosikletle ilgili de şüpheliler M.A.Ü, Y.T, F.T, Y.T. ve O.K.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ü. tutuklanırken, 4 kişi serbest kaldı.