Sivas'ta heyelan...Dev kayalar 8 köy yolunu ulaşıma kapattı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Edinilen bilgiye göre Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyü grup yolunda öğle saatlerinde heyelan yaşandı. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar yolu araç ulaşımına kapattı. Yolun kapanması ile 8 köyün Suşehri ile olan araç ulaşımı da kesildi.

Kaynak: İHA