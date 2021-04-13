SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

SİVAS Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı.

SİVAS Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri darbedilirken, acil servistesi malzemeler de zarar gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası hasta yakınlarından 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 19.30 sularında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ayağında kırık şüphesi bulunan Y.Ö., hastanenin acil servisine müracaat etti. Hastayla birlikte acil servise gelen yakınlarını, iddiaya göre güvenlik personeli içeride kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada hasta yakınları, 6 özel güvenlik elemanına saldırarak, acil servisin içerisindeki malzemelere de zarar verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında hasta yakınlarından 2'si kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

VALİ AYHAN: HESABI SORULACAK

Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın ardından Numune Hastanesine giderek bilgi aldı. Saldırıya uğrayan özel güvenlikçilerle görüşen Vali Ayhan Olayı takip edeceğiz. Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazan'ın ilk gününün son saatlerinde yaşanılan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Emniyet, faillerin göz altında tutulması ile ilgili gerekeni hemen yaptı. Üzülmemek elde değil, 1 yıldır sağlıkçılarımızın gecesi yok gündüzü yok. Bu kadar şiddeti ve taşkınlığı hak etmiyorlar. Suçlulara hesabı sorulacaktırö ifadelerini kullandı. 

SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Necip Uysal Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİVAS'TA HASTA YAKINLARI, ACİL SERVİSTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:11:15. #1.15#
title