Sivas'ta göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
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Sivas'ta göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

11.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:47
Sivas'ta göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde taş ocağında toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesindeki operatör kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde taş ocağında toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesindeki operatör kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kaplan köyü Çotuklar mevkisinde Geminbeli Tüneli inşaatında çalışan Ömer Civelekoğlu'nun (32) kullandığı iş makinesi, yakındaki bir taş ocağından malzeme alırken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma ekipleri uzun süren çalışmanın ardından iş makinesinin içinden Civelekoğlu'nu çıkarttı.

Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Civelekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zara-Suşehri kara yolunda iş makinesinin üzerine toprak kaydığı ihbarı üzerine ekiplerle bölgeye geldiklerini söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla operatörü bulunduğu yerden çıkarttıklarını belirten Ekinci, "İnşallah sağlık açısından da bir problemi yoktur. Görünüş itibarıyla işçimizin durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bu arada Civelekoğlu'nun birlikte çalıştığı babası ve kardeşi, kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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