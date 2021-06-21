Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Güney köyünde Mehmet Kangal'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Mehmet Kangal'ın oğlu Selman Kangal, ambulansla Sivas'taki hastaneye kaldırıldı.

Yangının gaz kaçağı nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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