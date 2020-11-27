Sivas'ta elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Sivas'ta elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

27.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:22
Sivas'ta elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Esentepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sokak köpeklerinden kaçan kedi yavrusunun tırmandığı elektrik direğinden inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi itfaiye merdiveni yardımıyla indirdi.

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Ekipler, bir süre sevdikleri kediyi daha sonra saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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