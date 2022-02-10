Ekipler kardan yolu kapanan köydeki tansiyon hastası için seferber oldu - Haberler
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Ekipler kardan yolu kapanan köydeki tansiyon hastası için seferber oldu

AA - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Şarkışla ilçesi Uçuk köyünde yaşayan 54 yaşındaki Sevilay Şimşek, yüksek tansiyon ve burun kanaması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu Şarkışla Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Şimşek'i ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Ekipler kardan yolu kapanan köydeki tansiyon hastası için seferber oldu

Ekipler kardan yolu kapanan köydeki tansiyon hastası için seferber oldu

Ekipler kardan yolu kapanan köydeki tansiyon hastası için seferber oldu

AA - Güncel

Sevilay Şimşek, Şarkışla, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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