Sivas'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı

Sivas'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

ANKARA (AA) - Sivas'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Sivas- Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücüler drone ile belirlendi.

Ekipler, belirlenen araçları uygulama noktasında durdurdu, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti.

Emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve hatalı şerit değiştiren sürücülerin uyarıldığı denetimde, trafik polisleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse de drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

 Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

 Ankara merkezli 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında

Ankara merkezli 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title