Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti - Haberler
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Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bel fıtığı hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bel fıtığı hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde yaşayan bel fıtığı hastası 61 yaşındaki Osman Koçak, ağrıları atınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulansla hareket eden sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için İlçe Özel İdaresinden iş makinesi istedi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede ulaşıma açtı.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.??????

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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