Sivas'ta baraj suyu çekilince cami minaresi ortaya çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yapımı sonrası su altında kalan caminin minaresi, kuraklık nedeniyle su çekilince ortaya çıktı.

Hafik merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulanan Pusat köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı nedeniyle boşaltıldı.

Barajın kurulduğu yerden yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşınan köyün su altında kalan eski yerleşim yeri ve caminin minaresi, kuraklık nedeniyle su çekilince gün yüzüne çıktı.

Baraj tam doluluğa ulaştığında 1 metrelik kısmı su yüzeyinde kalan minarenin şu an ise yaklaşık 15 metrelik kısmı su yüzeyinde görülüyor.

İçme suyu ve sulu tarımda kullanılan baraj, birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Dipsiz Göl Şelalesi de kuraklıktan etkilendi

Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de kuraklıktan etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülerek zemine ulaşan şelalede su akış hızı da kuraklığın etkisiyle azaldı.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırması için iniş ve çıkışına demir merdiven yapılan orman içerisindeki şelale, sonbahar renkleriyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

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