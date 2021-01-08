Sivas'ta, 21 ton atık yağ toplanan projede altın ödülü

SİVAS'ta belediye tarafından 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi kapsamında, 21 ton atık yağ toplandı. En çok atık yağ getirenler, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Sivas'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında, belediye tarafından 2019 yılının Ekim ayında başlatılan, geçen yıl aralık ayında ise sona eren 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki törenle projeye en fazla atık yağ getiren Hatice Çiçek, 3 çeyrek altınla ödüllendirildi. İkinci olan Gülşen Karabulut'a 2 çeyrek, üçüncü olan Kervan Hatay'a ise 1 çeyrek altın hediye edildi. Ayrıca dereceye giren toplam 8 kişiye de çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Son zamanda çevre, çevrecilik, doğaya duyarlılık, doğal yaşam kavramları gittikçe önem kazandı. 'Sıfır Atık' projesi çevreci projeler açısından en anlamlı projelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımın bu projesini herkes sahiplendi" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Pandemi sürecinde aslında hepimiz gördük ki çevre her şeyin başı. Çevreye karşı hepimizin sorumlulukları var. Son dönemlerde yaşadığımız süreç bize gösterdi ki doğaya daha duyarlı ve saygılı davranmalıyız. Hayatlarımızı doğanın çizdiği sınırlara göre şekillendiren yaşam tarzına dönüştüremezsek kaybeden yine insanoğlu olacaktır. 'Doğa insan olmadan da yaşar ama insan doğa olmadıktan sonra yaşayamaz' sözü bugünleri hatırlatıyor. Bu anlamda belediye olarak çevreye karşı duyarlılığının oluşturulması için önemli katkılar sunmak istiyoruz. Bitkisel kızartmalık atık yağların çevreye zararlarından bahsedersek 1 kilo yağ 1 gölü kirletmeye yetiyor. Bu cümle dahi hayata geçirdiğimiz projenin çevresel etkiler bakımından çok önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ