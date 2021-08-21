Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
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Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor

Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, yaşlılar, engelliler ve evinden çıkamayacak durumda olan hastaların aşılarını yapmak için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, yaşlılar, engelliler ve evinden çıkamayacak durumda olan hastaların aşılarını yapmak için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Merkez ve ilçelerine bağlı 1233 köy bulunan Sivas'ta, bozkırları aşan İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, dezavantajlı grupların Kovid-19 aşısını köy meydanında belirlenen alanlarda ve evlerinde yapıyor.

Aşı ekibinde yer alan doktorlardan Serdar Çınar, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını belirterek, hem kent merkezinde hem de köylerde evinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların aşılarını yapmak için yollara düştüklerini söyledi.

Kentte özellikle kırsal yerleşim yerlerinin oldukça geniş bir alana yayılmış durumda olduğunu anlatan Çınar, "Aşılama ve filyasyon çalışmaları için sürekli köylere gidiyoruz. Toplu aşılama çalışması da yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada biraz çaba istiyoruz. Onları hem aşı olmaya davet ediyoruz hem de salgından korunmak için açıklanan önlemlere uymaya devam etmelerini istiyoruz. Biz tek başımıza bu salgını durduramayız. Vatandaşında elini taşın altına sokması lazım." diye konuştu.

Aşı ekibinde görevli ebe Dilek Sevim de Kovid-19'la mücadelede aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Biz aşı yapmak için çok uzun yollardan geliyoruz ve çok yoruluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım göstermelerini istiyoruz." dedi.

Aşı ekibine tam teşekküllü ambulansla destek veren paramedik Neslihan Nurşahin ise "Biz de aşı sonrası vatandaşlarımızda oluşabilecek reaksiyonlar için buradayız. Şu ana kadar herhangi bir reaksiyonla karşılaşmadık ama her türlü ihtimali düşünerek hareket ediyoruz. Salgınla mücadelede elimizdeki en önemli silah aşı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları hem kendi sağlıkları hem bizim hem de toplum sağlığı için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sağlıkçıların aşılama çalışması yaptığı Hıdırnalı köyünün muhtarı Mehmet Morgül de ekiplerin köydeki tüm yaşlı ve hastaların Kovid-19 aşısını yaptığını dile getirerek, daha önce görülmemiş bir hizmeti evlerine kadar getiren yetkililere teşekkür etti.

Gazi köyünde yaşayan ve Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu olan 66 yaşındaki Gazi Coşkun da çok uzun yoldan gelerek köylünün aşısını yapan sağlıkçıların çalışmasından memnun olduklarını belirtti.

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Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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