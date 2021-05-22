Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu
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Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan arazi sulama tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında yanında av tüfeği olan Selami A., Mustafa Yıldırım ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Yaralı baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaşananlara şahit olan Mustafa Yıldırım'ın diğer oğlu ise gözyaşları içerisinde babası ve ağabeyine pusu kurulduğunu söyledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde meydana gelen olayda, ağaç budayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı yerde arazileri bulunan Selami A. ve kardeşi Ömer A. arasında ağaç sulama nedeniyle tartışma çıktı.

Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu

AV TÜFEĞİYLE BABA VE OĞLUNA ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami A., yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-oğul, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından araçla kaçan Selami A. ve Ömer A. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DİĞER OĞLU OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Olay sırasında bölgeye yakın bir tepede bulunan ve kavgaya şahit olan Mustafa Yıldırım'ın diğer oğlu Bekir Yıldırım gözyaşlarıyla yaşananları anlattı. Bekir Yıldırım, babası ve ağabeyine pusu kurulduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
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Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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